C’est une réalité. La rareté de l’eau se fait de plus en plus remarquer sur la totalité de la planète. Et le Maroc ne fait malheureusement pas l’exception. Cette ressource est inégalement répartie dans le temps et dans l’espace. Pire: une grande partie est gaspillée, polluée et gérée de façon non durable inquiétant davantage de chercheurs à travers le monde. Voici l’avis d’une experte de l’eau.

Durant ces cinq dernières années, le Maroc a enregistré une sévère diminution de ses ressources en eau. Il s’agit certes de l’une des conséquences du changement climatique, mais l’usage irrationnel de cette denrée devenue rare est une autre facette de la pénurie qui sévit dans le royaume.

Lire aussi. Stress hydrique: Baraka plaide pour une véritable «efficacité hydrique»

L’eau qui se fait de plus en plus rare au Maroc, les barrages presque à sec, les nappes phréatiques en constante baisse, les cultures agricoles dites «très consommatrice d’eau», la canicule causée par le changement climatique… Ces constats ont-ils changé notre rapport à l’eau?

Contactée par H24info, Charafat Afailal, experte de l’eau et ex-secrétaire d’Etat chargée de l’eau répond à nos questions.