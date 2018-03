Vidéo. Catalogne: la violente agression d’un Marocain par un policier soulève un tollé

De nombreux internautes ont crié au racisme après la mise en ligne d'une vidéo où l'on voit un policier espagnol agresser violemment un jeune Marocain dans un bar.

Une vidéo récemment partagée sur les réseaux sociaux fait polémique dans la ville de Lleida, en Catalogne. On y voit un policier urbain agresser violemment un jeune Marocain dans un bar. L’agent donne de nombreux coups de pieds, et en arrive même à prendre une chaise et la jeter sur la victime, qui est dos contre le sol et sans défense.

Así redujo un policía local de Lleida a un marroquí. Acusan al agente de racismo. ¿Te parece desproporcionada la actuación policial? pic.twitter.com/4XUekALhHp — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 1 mars 2018



Si l'on ignore l’origine de la scène, de nombreux internautes ont critiqué le comportement du policier catalan, le qualifiant de «raciste». «C’est ça la réalité en Espagne. Les policiers profitent de leur plaque pour agir avec violence et agressivité», déplore un post cité par Caso Aislado. D’autres internautes défendent l’agent, avançant que le Marocain a dû faire quelque chose qui a provoqué une telle réaction, «une bagarre, une tentative de vol ou autre».

L’affaire a atteint des proportions telles que de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont appelé à un rassemblement contre l’«impunité policière», ce jeudi à partir de 18h30 (heure locale) devant le commissariat de la police urbaine de Lleida.