Vidéo. Casablanca: violents affrontements entre supporters du Raja et du Wydad

Des violents affrontements entre supporters du Raja et du Wydad ont éclaté dans la ville de Casablanca. Utilisation d’armes blanches, jets de pierres et feu d’artifice ont causé plusieurs dégâts matériels et ont fait plusieurs blessés, dont un dans un état grave.

La mini-guérilla a eu lieu dans la soirée du vendredi 18 juin, lorsque des habitants du quartier Moulay Rachid se sont rendus dans le quartier Tacharouk. De là, de violents affrontements ont éclaté entre les supporters, dont plusieurs étaient munis d’armes blanches, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 22 juin.

Jets de pierres, pétards et feux d’artifice ont causé plusieurs dégâts matériels, en plus d’avoir blessé plusieurs personnes, dont une personne âgée, ayant reçu une pierre à la tête. L’homme dans un état grave a été conduit aux urgences quelques heures après, précise la même source.

La police locale a pu rattraper certains des impliqués, dont plusieurs mineurs. D’autres arrestations ont suivi. Les prévenus ont été placés en garde à vue et seront présentés, ce lundi 22 juin, au tribunal de première instance de Casablanca.