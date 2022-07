Depuis hier, dimanche 24 juillet, et jusqu’au 13 août 2022, une partie de la ligne T1 (12 stations) du tramway de Casablanca est provisoirement suspendue pour cause de travaux de raccordement des lignes T3 et T4 à la ligne T1. Au terminus provisoire de la station Hassan II, les citoyens nous livrent leurs réactions face à cette situation.

Terminus provisoire ce matin à l’arrêt Hassan II de la ligne T1 du tramway Casablancais. Les passagers sont contraints de descendre et chercher des solutions alternatives pour rejoindre leur destination finale. Depuis hier, dimanche 24 juillet, et jusqu’au 13 août 2022, 12 stations de la ligne T1 sont suspendues pour cause de travaux de raccordement des lignes T3 et T4 à la ligne T1.

« Cela m’a beaucoup dérangée car je dois descendre après les Nations-Unies. Je perds du temps et je dois prendre un taxi, c’est un budget supplémentaire. Je voudrais savoir si Casa Tramway a prévu quelque chose pour dédommager les abonnés au mois », s’interroge une voyageuse.

« Je viens de prendre le ticket à la station précédente et on me fait descendre à celle d’après en me disant que c’est le terminus. Pour faire 50 mètres avec 8 dirhams, il faut aviser les gens », maugrée un autre usager.

« On ne nous a rien dit, j’ai payé 14 dirhams pour un aller-retour alors qu’ils ne nous ont rien notifiés », s’emporte également une jeune femme. « Ils devraient affréter des navettes pour effectuer les trajets des stations condamnées et informer les gens via la télévision », lance un autre.

Si certains usagers pestent, d’autres se montrent compréhensifs. « J’ai été avertie de cette situation, nous devons nous montrer compréhensifs, surtout que ces travaux ont pour but d’améliorer notre futur à tous », tempère une mère de famille interrogée par H24Info.

Malgré les dires de certains interviewés, Casa Transport affiche dans les gares les informations sur la suspension provisoire, ainsi que dans les bornes d’achat de tickets. Interrogés, le chef du personnel coordinateur sur place assure que l’information a commencé à être partagée depuis trois semaines.

Des flyers ont également été distribués les trois derniers jours avant la suspension provisoire. Pour assurer la bonne (re)direction des usagers, dix coordinateurs supplémentaires ont été mobilisées sur la station Hassan II, contre deux habituellement.

Pour rappel, les travaux se situent plus précisément au croisement du boulevard Mohammed V avec le boulevard Mohamed Smiha pour le raccordement du T3 au T1 et au carrefour des boulevards Hassan II, Moulay Youssef, rue Allal el Fassi et rue d’Agadir pour le raccordement du T4 au T1.

Cet arrêt provisoire concerne les stations suivantes: Achouhada, Grande Ceinture, les Anciens Abattoirs, Bahmad, Casa Voyageur, Place Al Yassir, la Résistance, Mohammed Diouri, Marché Central, Place des Nations Unies et Place Mohammed V. Un service partiel demeure assuré entre le terminus Sidi Moumen et la station Hay Mohammadi (Terminus provisoire) puis entre le terminus Lissasfa et la station Hassan 2 (Terminus provisoire). L’exploitation de la ligne T2 n’est pas concernée par cet arrêt.