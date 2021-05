Initié en mars 2017 par la SDL Casa-Patrimoine (repris ensuite par Casa-Aménagement), les travaux de « réhabilitation et reconversion du vélodrome en un parc urbain afin de répondre aux attentes des publics en la matière tout en conservant la dimension patrimoniale et la mémoire des lieux » sont presque terminés, apprend-on à la lecture ce jour de L’Economiste. Les travaux sont achevés depuis mars dernier en attendant sa réception par la commune urbaine de Casablanca, écrit le média. Le site sera ensuite confié à la SDL Casa-Baia avant d’être géré par un délégataire privé (à l’instar du Parc de la Ligue arabe).

À travers son nouveau visage, l’espace vert historique de 2,1 hectares proposera aux visiteurs une piste cyclable et de jogging, une aire de jeux pour enfants, un skate park, tout en sauvegardant l’aspect patrimonial du site, assure une source bien informée. Le projet a nécessité un budget total de 30 MDH, soit 20 MDH du ministère de l’Intérieur (DGCT), 5 MDH du ministère de la Jeunesse et des Sports et 5 MDH de la Région de Casablanca-Settat.

La réhabilitation de cet endroit datant des années 1920 s’inscrit dans un contexte de valorisation des espaces verts dans la capitale économique, comme en témoigne l’ouverture du parc Anfa Park l’an dernier, ou encore la restauration du Parc de la Ligue arabe qui n’a toujours pas été rouvert officiellement. On espère un destin différent pour le Parc du Vélodrome même si sa procédure de passation et de réception risque également de prendre des mois, supposent nos confrères.