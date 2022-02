Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita se trouve à Bruxelles pour prendre part au sommet UE-UA. Interrogé par nos confrères d’RFI, le chef de la diplomatie a critiqué, chiffres à l’appui, les discours populistes sur la diabolisation des migrants .

En marge du sommet Union européenne-Union africaine qui se tient actuellement à Bruxelles, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a répondu, au micro de RFI, aux fake news que propagent certains discours populistes en Europe au sujet de la migration africaine.

Pour Bourita, le phénomène de la migration doit être analysé à travers les chiffres et non « politisé (…) dans le cadre des agendas électoraux et dynamiques politiciennes propres à certains pays européens« .

Aux discours populistes, le MAE marocain a opposé le langage des chiffres. « Les migrations africaines sont à 80% intra-africaines. Sur cinq Africains qui sortent de leurs pays, quatre restent sur le continent. En Europe, c’est seulement 12% des migrants qui sont Africains« , a-t-il rappelé.

Pour Nasser Bourita, » il n’ya pas de déferlante africaine sur l’Europe. Il n’ya pas d’envahissement de l’Europe par l’Afrique. C’est plus un discours politique qui se développe ici en Europe qu’une réalité objective« .

Interrogé sur l’impact de la fuite des cerveaux sur les économies africaines, Bourita a estimé que c’est aux pays africains de se défendre.

« C’est à l’Afrique de développer ce récit. C’est à l’Afrique d’aller convaincre. C’est à l’Afrique d’aller montrer le coût de la fuite des cerveaux. C’est à l’Afrique de démontrer quel a été l’apport de la migration pour les pays européens pendant la pandémie« , a-t-il insisté.

« Pour combattre ce discours qui se développe ici, en Europe, et qui vise à diaboliser et à rendre la migration comme un sujet de divergence entre l’Europe et l’Afrique alors, qu’en fait, la mobilité est une chance« , a conclut le ministre.