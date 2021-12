Pour sa première sortie médiatique en tant que secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane a choisi la politique étrangère pour marquer son retour aux commandes.

Dans une déclaration, samedi 4 décembre 2021, en marge d’une réunion interne, l’ancien chef du gouvernement s’est adressé au régime algérien contre l’escalade de ces derniers mois entretenue et encouragée pas les généraux au pouvoir.

« Le Maroc n’est pas une proie facile », dit-il. « Vous avez consacré tant d’efforts durant 45 années à coups de pétrodollars pour nuire au Maroc. C’est absurde. Revenez à la raison». «En cas de guerre(…), vous perdrez », a lancé Abdelilah Benkirane.

Le patron du PJD est revenu aussi sur les relations israélo-marocaines en exprimant son soutien à la démarche de l’État et à la cause palestinienne. « Les Marocains et les Palestiniens ont toujours été frères (…). Le Maroc était le premier et le seul pays dans le monde arabe à avoir créé, du temps du règne de feu le roi Hassan II, une taxe sur le tabac et le cinéma au profit de la cause palestinienne », a dit Benkirane.