Vidéo. La belle déclaration d’amour de Badr Hari au Maroc après sa victoire sur Gerges

Après avoir pris sa revanche sur le néerlandais Hesdy Gerges, samedi, le kick-boxer marocain Badr Hari a, une fois de plus, déclaré son amour au Maroc. Et de la plus belle des manières!

Badr Hari a battu le Néerlandais Hesdy Gerges en s’imposant aux points et à l’unanimité, samedi au terme d’un combat au parfum de revanche. Le dernier clash entre les deux hommes remonte en effet à huit ans. Gerges avait été déclaré vainqueur, après que notre «Bad boy» national lui a donné un coup de pied dans le visage quand il était déjà au sol et essayait de se relever.

Après avoir donc pris sa revanche ce samedi, le kick-boxer marocain a tenu à réitérer son amour pour son pays d’origine, le Maroc. Et il y a mis la manière: «Maroc, je t’aime. Pays-Bas, je vous aime. Italie, je t’aime. Porto Rico, je t’aime. Amérique, je t’aime. Mais j’aime le Maroc le plus!» Une belle déclaration d’amour qui a fait réagir le nombreux public marocain présent à l’événement.