Vidéo."Baghi Ntzewej", un concept jugé sexiste qui choque les internautes

De nombreux internautes se sont indignés après la diffusion de "Baghi Ntzewej", nouveau concept, jugé sexiste et dégradant pour la femme.

Le concept qui se veut être une version marocaine de la télé-réalité française "Qui veut épouser mon fils" a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Les internautes lui reprochent d'avoir réduit la femme à "un rôle de ménagère" dont la mission ultime est de servir son futur mari.

Dans "Baghi Ntzewej", la maman du futur mari alias "L'hajja" lance en effet plusieurs défis à cinq femmes, afin de choisir qui deviendra sa belle fille. Dans un premier épisode publié hier, la tâche principale de ces femmes consistait à préparer des desserts dont la qualité décidera de leur sort. Un défi jugé "ridicule" et "sexiste" par la toile.

إشهار #باغي_نتزوج ديال Nestlé كله كليشيهات فيهم احتقار وانقاص من المرأة خاصة وأي إنسان بعقله عامة: مسابقة ديال الطبخ باش... Publiée par Yasmine Ajoutate sur lundi 23 avril 2018

Food magazine, une revue spécisalisée dans l'alimentaire, a par ailleurs publié il y a trois jours sur sa page Facebook une vidéo de Salma Myar, Brand manager Nestlé LCS, qui explique de son côté le concept "Baghi Ntzewej".

Présentation du nouveau concept "Baghintzewej" par Salma Myar, Brand manager Nestlé LCS, autour du lait concentré de Nestlé, qui sera lancé demain sur FB... à suivre #baghintzewej Publiée par FOOD Magazine sur jeudi 19 avril 2018

"Le concept est venu d'une idée où on veut donner du contenu à notre consommateur, leur donner des idées de préparation de recettes mais avec un concept qui ne soit pas monotone, une publicité qui ne soit pas classique. On a choisi que le concept soit autour du mariage, parce que c'est généralement pendant les mariages qu'on prépare le plus de desserts etc..." explique-t-elle

Et d'ajouter: "En même temps, c'est un sujet à débat et drôle et on a choisi de le traiter de façon vraiment stéréotypée qui peut être interprété de différentes manières afin de générer plus de contenu"

Des justifications qui n'ont toutefois pas beaucoup convaincu...