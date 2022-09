Des kilomètres de bouchon se sont formés sur les routes de la ville blanche. Comme le veut la tradition, la rentrée scolaire a causé un trafic routier plus important ce lundi 5 septembre, attisant la colère des automobilistes.

Les bouchons, les automobilistes qui s’agacent, les coups de klaxons qui partent…la situation est infernale pour de nombreux Casablancais. Comme prévu, la rentrée scolaire a lieu aujourd’hui, impliquant le blocage de plusieurs routes de la capitale économique du Maroc.

Si certains Bidaouis semblent s’être familiarisés à la situation par habitude et par obligation surtout, d’autres qui vivent dans d’autres villes marocaines trouvent cette ambiance intolérable. Car avec la rentrée des classes et les travaux en cours un peu partout tels que ceux de la réhabilitation du tunnel du boulevard Zerktouni, la situation est on ne peut plus stressante.

Au micro de H24info, les automobilistes se disent dépassés par les embouteillages. «Avec la rentrée, le trafic est plus dense que d’habitudes. Les bouchons sont presque devenus familiers pour de nombreux Casaouis surtout avec les interminables travaux qui se trouvent sur plusieurs routes de la ville», se plaint une automobiliste qui vient tout juste de déposer ses enfants à l’école.