Des membres des armées américaine et marocaine ont simulé un exercice décontamination dans le port militaire d’Agadir. Objectif: mesurer la réactivité des Forces armées royales pour faire face à une situation de crise présentant des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.

Dans le cadre de African Lion 2022, le Maroc et les Etats-Unis ont réalisé un exercice de simulation de défense chimique au port militaire d’Agadir.

It might be hot out there, but no comparison to wearing a CBRNE suit in #Morocco. Check out the footage of Moroccon and U.S. forces conducting a CBRNE exercise during #AfricanLion 22 to become #StrongerTogether @USAfricaCommand @SETAF_Africa pic.twitter.com/Ns6fFQxQ97 — U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) July 3, 2022

يقوم أفراد من الجيش الأمريكي والجيش المغربي بتنسيق جهود مشتركة للتصدي، الاستجابة و المعالجة السريعة من خلال تمرين محاكاة دفاعية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومتفجرة، استضافها القوات المسلحة الملكية المغربية في أكادير ، ضمن فعاليات الأسد الأفريقي 2022. pic.twitter.com/zRpkNXFQUx — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) July 6, 2022

L’exercice avait eu lieu le 28 juin dernier. Il visait à évaluer la réactivité de l’Unité de secours et sauvetage des Forces armées royales (USS-FAR) pour faire face à une situation de crise présentant des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Deux unités américaine et tunisienne y ont pris part.

Il avait aussi pour objectif d’évaluer les capacités opérationnelles et tactiques de la Compagnie NRBC de l’USS des FAR sur la réactivité, le déploiement, le redéploiement rapide, la capacité de reconnaissance et de détection ainsi que sur la capacité de décontamination d’un grand nombre de personnes infectées.

Selon le Lieutenant Mehdi Techbibi Commandant la Compagnie NEDEX de l’USS des FAR, l’équipe de neutralisation et destruction des engins explosifs de l’USS des FAR a effectué une reconnaissance préliminaire à l’aide des robots et des équipements sophistiqués pour localiser l’engin explosif improvisé en toute sécurité et avec précision.

Ensuite, le technicien spécialisé (EOD) est intervenu afin de neutraliser cet engin, avant de procéder à l’opération de décontamination des intervenants et des victimes.

L’exercice militaire African Lion 2022 s’est achevé le 30 juin. Il a connu la participation de dix pays africains et internationaux, y compris le Maroc, les Etats-Unis, ainsi qu’une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires dans les régions d’Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tantan.