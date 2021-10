L’ex-ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya s’est présenté ce lundi 4 octobre devant le juge du tribunal d’instruction numéro 7 de Saragosse (capitale de la région de l’Aragon), enquêtant sur l’entrée illégale de Brahim Ghali, en Espagne le 18 avril.

L’ex-ministre a déclaré que l’entrée de Brahim Ghali sur le territoire espagnol le 18 avril dernier s’est faite «conformément à la loi» et «espère que le juge parviendra à la même conclusion», rapporte le média local Aragon Noticias.

Gonzalez Laya n’est cependant pas allée plus loin et n’a pas révélé les noms de ceux ayant approuvé la décision de faire entrer le chef séparatiste, souligne pour sa part le quotidien El Mundo. L’ex-ministre du gouvernement Sanchez a invoqué le secret professionnel et n’a donc pas répondu aux questions du juge.

Gonzalez Laya a été mise en examen dans le cadre de l’enquête ouverte par l’accueil en catimini Brahim Ghali et pour dans laquelle l’ex-ministre est accusée de «prévarication», «dissimulation» et «falsification de documents».

La exministra, Arancha González Laya, no ha hecho declaraciones a su llegada al juzgado de Zaragoza. Se la investiga por el caso Ghali. El líder del Frente Polisario llegó el 18 de abril a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. pic.twitter.com/w6id6XSiew — Noticias CMM (@CMM_noticias) October 4, 2021

L’implication de la ministre dans ce dossier ne faisait plus l’ombre d’un doute après les aveux de l’état-major général de l’armée de l’air, qui a reçu l’ordre du ministère de Gonzalez Laya d’autoriser l’atterrissage de l’avion transportant Brahim Ghali à la base aérienne de Saragosse. S’ensuivront les déclarations de son ex numéro 2 de la ministre qui gérait l’entrée illégale de Brahim Ghali après en avoir été chargée par sa supérieure.