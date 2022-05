La réouverture des frontières terrestres entre le Maroc et l’Espagne, au niveau des deux enclaves de Sebta et Melilla tarde à se concrétiser, malgré un apaisement dans les relations entre les deux pays. Du côté espagnol on plaide pour une réouverture «graduelle et ordonnée».

Invité au plateau de l’émission Café d’idées sur la chaîne de télévision RTVE, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares est revenu sur la reprise de l’opération Marhaba après trois ans d’absence et sur l’éventuelle réouverture des frontières entre le Maroc et les enclaves de Sebta et Melilla.

«Au même moment où nous parlons a lieu une réunion à Rabat pour planifier l’opération Paso de estrecho (appelée Marhaba au Maroc) qui aura lieu cet été après presque trois ans d’absence. Nous parlons d’une opération qui permet à des millions de personnes de retrouver leurs proches et qui permettra aux stations services, aux hôtels, aux restaurants en Espagne de booster leurs activités et chiffres d’affaires qui dépassent au total les 1.000 millions d’euros en seulement trois mois», a indiqué le ministre.

Quant aux frontières terrestres, au niveau de Sebta et Melilla, «elles ont elles aussi été au menu des discussions», a affirmé le ministre, notant qu’une «réouverture est très facile et (nous) pouvons l’acter dès maintenant en réalité, mais ce que (nous) voulons c’est une réouverture graduelle et ordonnée».

Pour l’heure, un décret publié au Bulletin officiel a prolongé la fermeture des deux frontières au moins jusqu’au 15 mai courant. La commission mixte hispano-marocaine pour la préparation de l’opération Marhaba 2022 réunie à Rabat le 5 mai n’a pas communiqué sur une éventuelle réouverture.