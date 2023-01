Le Chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Santé et de la protection sociale, a effectué une visite dans trois centres de santé dans les provinces de Rabat, Mohammedia et Benslimane, après qu’ils aient été réhabilités et ouverts aux citoyens.

La visite a eu lieu dans un centre de santé rural des environs de Benslimane et deux centres de santé urbains dans les villes de Mohammedia et Rabat, après leur réhabilitation et équipement au cours de l’année 2022 dans le cadre du plan gouvernemental visant à l’amélioration et l’extension de l’offre sanitaire, en application des hautes instructions royales.

La réhabilitation de ces centres de santé et l’amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens s’inscrivent dans le respect des obligations du gouvernement qui a réussi à réhabiliter 100 centres de santé de proximité au cours de la première année de son mandat, avec l’objectif d’atteindre 1 400 centres, indique un communiqué de la primature.

Les centres de santé réhabilités, ont été dotés de moyens et d’équipements biomédicaux modernes et de pointe, ainsi que des ressources humaines nécessaires afin de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de prestations de santé de base et d’assurer la proximité de ces structures à la population. Ainsi, ces centres de santé contribuent à une meilleure équité territoriale et sociale dans l’accès des patients à des services de santé, conclut le communiqué.