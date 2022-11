Intervenant mardi au parlement, le Chef du gouvernement a consacré une grande partie de ses réponses aux conseillers à l’inflation au Maroc et ses répercussions sur le consommateur.

« On va parler de l’inflation. Au Maroc, elle est de 6,1%. Dans plusieurs pays européens, elle est de 15%. Aux Etats-Unis, elle est de plus de 8%, alors qu’en Egypte, elle est de plus de 15% », a d’abord relevé le Chef du gouvernement (à partir de 2:10:00 dans la vidéo), dans sa réponses aux questions qui lui ont été posées, mardi à la Chambre des conseillers, lors de la séance mensuelle consacrée à la discussion des politiques publiques.

« Pour ne pas mentir aux Marocains, lorsqu’on achète du pétrole à l’étranger, il n’y a pas de prix pour les pays pauvres et un autre pour les pays riches, mais un seul prix. Tout le monde achète avec le même prix. Et encore, les pays riches produisent du pétrole. Nous, on n’en a pas », a-t-il poursuivi.

« Deuxièmement, cette inflation que l’on dit importée, d’où est-ce qu’elle nous vient? Elle nous vient du transport, du pétrole, des céréales et d’un certain nombre de produits. En plus, le Maroc fait face cette année à la plus importante vague de sécheresse (de son histoire, ndlr), après trois années déjà difficiles », a expliqué Aziz Akhannouch.

شكلت الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول موضوع »تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية » فرصة للتأكيد على حرص الحكومة الكبير لمأسسة الحوار الاجتماعي، وإشراك النقابات في السياسات العمومية والإصلاحات الكبرى لبلادنا. pic.twitter.com/d0LhWuYyiN — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) November 29, 2022

Lors de son intervention, Aziz Akhannouch a dit « défier toute personne qui dit pouvoir faire de l’agriculture sans eau ». « Ce n’est pas possible, mais malgré cela, nos agriculteurs font un effort considérable puisque quand vous allez dans les souks, vous trouvez les produits disponibles », a-t-il estimé.

« L’inflation est bien là »

Et de poursuivre: « L’inflation est bien là, on ne dit pas le contraire. Il y a une hausse de certains prix aussi, mais il y a aussi des personnes qui font que ces prix augmentent et qui doivent être controlés et être tapés sur les mains pour que les choses reviennent à la normale. Mais la réalité est qu’il n’y pas d’eau. (…) On demande à Dieu de nous en donner parce cela résoudra plusieurs problèmes et il n’y aura que de bonnes nouvelles après ».

Lire aussi: Vidéo. Carburants: voici les prix affichés mardi par les stations-services

Le Chef du gouvernement a aussi rappelé « une fois de plus » qu’il n’y avait pas de d’augmentation sur le prix de l’électricité, assurant que « l’Etat va trouver des solutions pour dépasser cette période grâce à sa baraka et son intelligence ».

Il a évoqué ensuite la hausse des prix des carburants au Maroc. « La vérité, on croyait que les prix du pétrole allaient encore augmenter, mais ce qui s’est passé dernièrement montre qu’il y a un recul au niveau des prix du pétrole. J’espère que les choses continueront à aller dans ce sens pour que les prix au niveau national baissent le plus rapidement possible », a-t-il souhaité.

Devant les conseillers, Aziz Akhannouch a aussi longuement parlé du dialogue social, principal thème de la séance. Selon lui, son institutionnalisation permet de « garantir les conditions nécessaires pour développer » l’économie marocaine.

Il a notamment promis la révision de la législation du travail, pour y inclure une définition du droit à la grève.