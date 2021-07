Le chef du parti de la Colombe, Aziz Akhannouch a annoncé sa candidature aux élections communales à Agadir, mairie qu’il a dirigée entre 2003 et 2009, et actuellement sous les mains du Parti de la Justice et du Développement (PJD).

Son élection à ce poste empêcherait l’actuel ministre de l’agriculture de briguer un mandat de parlementaire. Mais la mairie d’Agadir revête une importance particulière pour le ministre, explique-t-il dans la vidéo publiée sur ses réseaux.

«La ville d’Agadir mérite mieux, les habitants d’Agadir méritent mieux», affirme-t-il encore.

Pour rappel, la ville est dirigée depuis 2015 par Salah El Malouki, récemment évincé par son propre parti (PJD), ne le laissant pas conduire la liste pour les prochaines élections communales.