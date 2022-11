Le créateur de contenus, Mustapha Swinga et l’historien Nabile Mouline ont joint leur effort dans une nouvelle série sur « Aji Tfham », l’histoire, avec un grand H, du Maroc. Le premier épisode, sur les relations entre le Maroc et l’Algérie, rencontre déjà un grand succès, totalisant plus de 260.000 vues en moins de 24H.

Dépoussiérer l’Histoire du Maroc en sortant du cliché d’académicien parlant avec en arrière plan une bibliothèque ou une carte du monde, c’est l’objectif de la web série « Aji Tfham », qui signifie littéralement « Viens comprendre!»

Au contraire, Mustapha Swinga donne un ton très urbain avec des animations. Le ton et le graphisme de l’émission la rendent accessible à tout le monde. Et le rendu est assez bluffant Actualité oblige, le premier épisode revient sur l’histoire des relations entre le Maroc et l’Algérie. Et c’est déjà un succès avec 260.000 vues en moins d’une journée.