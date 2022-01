Selon le ministre de la Santé, le variant Omicron a « envahi » le Maroc et représente la majorité des cas positifs déclarés.

Au Maroc, le « variant Omicron a envahi le pays » puisqu’il représente aujourd’hui plus de 70% des cas positifs au Covid-19, a fait savoir le ministre de la Santé et de la protection sociale Khalid Ait Taleb, dans un entretien diffusé hier soir par Médi1 TV.

Selon lui, le constat a été fait grâce à la veille génomique effectuée chaque semaine par les autorités sanitaires. « Si en octobre et novembre, on enregistrait en moyenne 150 cas du variant Delta, aujourd’hui, on a atteint les 6.000 cas dont la plupart sont dûs à la propagation rapide du variant Omicron », a-t-il précisé.

Khalid Ait Taleb a aussi estimé que les conclusions qui parlent de la non virulence d’Omicron ont été « rapidement faites ». « Il est vrai qu’Omicron a un taux de mortalité plus bas que le Delta, mais il conduit à la mort », a-t-il souligné, indiquant qu’au moins six personnes qui étaient positives à Omicron sont décédées au Maroc.

Le ministre de la Santé a également indiqué que sur les plus de 150 personnes atteintes du Covid-19 qui se trouvent dans les services de réanimation, plus de 34% ne sont pas vaccinées. Le reste n’a pas reçu les deuxième et troisième doses parce qu’ils « s’y sont pris trop tard ».

Ces dernières 24 heures, 6.050 nouveaux cas et 11 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés, a indiqué le ministère de la Santé et de la protection sociale dans le bilan quotidien publié jeudi.

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.583.273 alors que le nombre de personnes ayant reçu la 2ème dose s’élève désormais à 22.964.209. Pour ce qui est de la troisième dose, 3.341.726 personnes l’ont reçue.