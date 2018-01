Vidéo. Ahmed Ouyahia accuse le Maroc d'"agresser" le peuple algérien

Après le MAE algérien Messahel en octobre dernier, c'est au tour du Premier ministre Ahmed Ouyahia d'accuser le Maroc d'"agresser" le peuple algérien.

Encore de nouvelles accusations d’un responsable algérien contre le Maroc. Quelques mois après le ministre des Affaires étrangères du voisin de l’est, Abdelkader Messahel, qui a accusé le royaume de «blanchir l'argent du haschich via ses banques dans le continent», c’est au tour du premier ministre Ahmed Ouyahia de s’en prendre au Maroc.

Dans une allocution prononcée ce jeudi à l’ouverture des travaux du conseil national du Rassemble National Démocratique (RND), dont il est le secrétaire général, Ouyahia a accusé le Maroc, sans le citer, d’«agresser» le peuple algérien en l’inondant de haschisch et de cocaïne. «C’est une agression contre le peuple algérien et une tentative d’empoisonner la jeunesse algérienne (…) et c’est une ingratitude pour l’avenir des peuples maghrébins», a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois qu’Ouyahia s’en prend au Maroc. Déjà en février 2017, alors qu’il était directeur du cabinet du président Bouteflika, l’homme a accusé le royaume d’être derrière des mouvements séparatistes dans son pays. Disant ne pas accuser «le palais présidentiel en France ou le palais royal au Maroc», il a estimé qu’«il y a des milieux dans ces pays qui tirent profit de la provocation de perturbations chez nous».