Vidéo. Action Grand Froid: des lycéens de Lyautey au secours des villages isolés

Parce que l’hiver peut être rude, notamment pour les plus nécessiteux, plusieurs élèves de l’Interact Club Lyautey Casablanca lancent l’opération Action Grand Froid dans l’espoir de venir en aide à 125 familles de la vallée de Oussertek à l’Oukaimeden, en leur offrant nourriture et vêtements chauds. Un projet solidaire qui réchauffe les cœurs et les corps.

Pour plus d’informations concernant le lieu de dépôt des dons en nature et les virements bancaires, contacter Selma Laabi au 06 37 21 88 95, May Zaim au 06 11 33 55 06 ou Lilya El Bouanani au 06 64 50 10 03.