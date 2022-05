En déplacement à Tanger pour participer à la Conférence internationale des villes et des ports, l’ancien Premier ministre français s’est entretenu avec Nizar Baraka et Mounir Laymouri.

Édouard Philippe s’est entretenu, mercredi à Tanger, avec Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau et Mounir Laymouri, maire de Tanger. L’ancien Premier ministre français, maire du Havre, préside en effet l’Association internationale villes et ports (AIVP) qui organise la 17e Conférence internationale des villes et des ports, à Tanger.

تصريح السيد إدوارد فيليب @EPhilippe_LH، رئيس الجمعية الدولية للمدن والموانئ، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي 17 للمدن والموانئ، يومه الأربعاء 11 ماي 2022، بمدينة طنجة، حيث أبدى اهتمامه البالغ بالمشاريع الاستراتيجية التي أنجزتها المملكة في قطاعي « البنيات التحتية والموانئ »، pic.twitter.com/pasqk6oXE0 — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) May 11, 2022

Pendant leur entretien, Nizar Baraka a indiqué que le Maroc a pu réaliser de grands progrès dans les secteurs des infrastructures et des ports et qu’il prévoit investir environ 15 milliards de dirhams dans le secteur portuaire au cours de l’année 2022.

A l’occasion de son déplacement à #Tanger pour la Conférence internationale des #villes et des #Ports, @EPhilippe_LH, ancien Premier ministre, maire du #Havre, s’est entretenu avec @nizar_baraka , ministre de l’Equipement et de l’Eau et avec M. Mounir Laymouri, maire de Tanger. pic.twitter.com/abKsEa5C8y — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) May 12, 2022

Il a aussi souligné que le projet du port de Dakhla Atlantique « jouera un rôle central dans les domaines de la pêche, du commerce, de l’énergie, de l’agriculture et du tourisme », indique un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’eau.

Édouard Philippe a de son côté indiqué qu’il avait échangé avec Nizar Baraka, autour des stratégies adoptées par le Maroc dans les secteurs portuaire et hydraulique et ce, « à la lumière des changements climatiques que connait la région en général ».

Il a aussi exprimé son intérêt vis-à-vis des projets stratégiques accomplis par le Maroc, notamment ceux liés aux stations de dessalement de l’eau, souligne la même source.