BANK OF AFRICA (BOA) a organisé, vendredi soir à Tanger, une somptueuse soirée musicale à l’honneur de ses clients Marocains résidant à l’étranger (MRE).

C’est dans un des palaces de la ville du détroit que nos compatriotes résidant à l’étranger ont été invités pour assister à des concerts animés par les artistes marocains, Zakaria Ghafouli et Rachid Lamrini. Une ambiance conviviale et festive émaillée de tubes populaires chaabis et classiques qui ont fait vibrer les clients MRE de BANK OF AFRICA venus des quatre coins du monde.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la région Nord Méditerranée de BANK OF AFRICA, Mohammed Nfissi, a souligné que cette soirée s’inscrit dans le cadre de plusieurs actions organisées par la banque au profit de ses clients MRE dans le sillage de l’opération Marhaba 2022, afin de leur souhaiter la bienvenue et de renouer le contact avec eux après deux années de pandémie.

« Les clients MRE représentent de 25 à 30% du portefeuille d’épargne de la banque au niveau de la région », a révélé M. Nfissi, relevant qu’une bonne partie des clients investisseurs de la banque sont constitués de Marocains établis à l’étranger ou de MRE qui ont choisi de s’installer définitivement au Maroc.

Pour sa part, le directeur du pôle communication, média et digital de BANK OF AFRICA, Mounir Jazouli, a indiqué que cette soirée artistique, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité de la banque, vise à renforcer les liens du groupe BANK OF AFRICA avec ses clients MRE.

« Nous sommes fiers et heureux de retrouver aujourd’hui nos clients MRE et leurs familles établies au Maroc et à l’étranger, dans le cadre de cette soirée festive et conviviale, pour célébrer leur retour au pays et partager avec eux des moments de joie et de bonheur », a-t-il affirmé.

« Nous considérons chez BANK OF AFRICA que notre relation avec les clients MRE ne se limite pas aux produits et services bancaires, mais porte également sur leur accompagnement au Maroc et dans les 32 pays de présence de la banque, en leur proposant des produits et services adaptés à leurs besoins évolutifs», a ajouté M. Jazouli, relevant que cette réception est l’occasion de partager avec les convives des moments de joie et de familiarité.

Cette première étape fait partie d’une tournée qui passera par Saidia le 5 août et Agadir le 12 août.