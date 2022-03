Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, s’est rendu mercredi à Sebta où il a tenu un discours dans lequel il a défendu les derniers développements dans les relations entre Rabat et Madrid.

Quelque jours après l’annonce par le Pedro Sanchez du soutien apporté par l’Espagne au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le conflit du Sahara, le chef de l’exécutif espagnol s’est rendu aujourd’hui dans le préside occupé de Sebta, où il a défendu la nouvelle politique de voisinage adoptée par l’Espagne en faveur du Maroc.

« Durant les dix derniers mois nous avons eu peu, pour ne pas dire aucune, communication. Nous avons effectué un travail diplomatique en silence. Et le résultat est bon pour le Maroc et l’Espagne. Nous avons mis fin à cette crise dont l’acte le plus frappant ont été les événements du 18 mai dernier (l’entrée de 10.000 migrants à Sebta, ndlr.) », a déclaré Pedro Sanchez.

« Le plus important n’est pas seulement de fermer cette parenthèse mais aussi d’asseoir de nouvelles bases pour nos relations », a-t-il ajouté, tout en affirmant que le Maroc est « un partenaire vital pour l’Espagne ».