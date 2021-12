Il y a 100 ans était inaugurée l’église Saint-Pierre dans la « toute nouvelle ville européenne » de Rabat, alors sous protectorat français. Le maréchal Lyautey, grand féru d’architecture, a fait appel à Adrien Laforgue pour dessiner l’édifice, tout en veillant à sa « marocanisation ». Visite guidée avec le père Daniel Nourissat.

Sur la place Al Joulane, au cœur du quartier Hassan, se trouve un bâtiment vieux de 100 ans. L’église Saint-Pierre, aujourd’hui cathédrale, a été inaugurée le 17 novembre 1921, par le maréchal Lyautey le jour de son anniversaire. L’édifice a été conçu par l’architecte français Adrien Laforgue, frère du poète Julien Laforgue, à l’origine de plusieurs bâtiments de la capitale dont le Parlement, ancien Palais de justice, ou encore la Grande poste.

« Cette cathédrale a 100 ans et si elle est ici, c’est parce que deux familles marocaines d’origine andalouse, la famille Bargach et la famille Mouline ont donné le terrain pour que les chrétiens puissent prier ici », nous inidque le père Daniel Nourissat, vicaire de la cathédrale. « On a essayé de la construire dans l’esprit qui était celui insufflé par les autorités françaises : soyons contemporains, soyons d’aujourd’hui et en même temps n’oublions pas que nous sommes au Maroc », explique-t-il.

A l’époque, l’église surprend par son « style art-déco magnifique » contemporain, tout en étant « imprégné de l’art marocain et musulman ».

Ce n’est qu’en 1933, après la nomination par le Saint-Siège d’un « vicaire apostolique » que l’église Saint-Pierre devient Cathédrale du Vicariat apostolique de Rabat. Les catholiques « marquent cette nouvelle étape en ornant la façade de deux tours inspirées par l’art des minarets marocains en 1937 », apprend-t-on.

Depuis, la cathédrale a accueilli trois événements majeurs. Il y a d’abord, la cérémonie interreligieuse organisée après les attentats du 11 septembre 2011, l’ordination épiscopale de Cristobal Lopez Romero, cardinal et archevêque de Rabat, en mars 2018 et la visite du pape François un an plus tard, en mars 2019.

« Merci à ceux qui ont permis que ça existe, aux Marocains qui ont donné le terrain, au pays qui accueille depuis 800 ans volontiers ou respecte la foi des chrétiens, leur désir de prier et à tous les paroissiens et les chrétiens pratiquants qui l’ont financée », nous confie encore Père Daniel Nourissat.