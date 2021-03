L’ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, a accordé une interview à nos confrères de 2m.ma. Pour sa première sortie médiatique dans le royaume, diffusée ce vendredi 5 mars, le diplomate se livre sur ses premiers pas dans son costume de chargé d’affaires du bureau de liaison israélien au Maroc ainsi que sur ses objectifs pour les mois à venir. Voici les déclarations à retenir de David Govrin.

Hospitalité marocaine

« J’ai été surpris par l’accueil et l’hospitalité envers ma personne. Partout où je vais, je suis accueilli chaleureusement. On me dit c’est votre pays. Dar darkom (la maison est la votre, ndlr). Je ne m’attendais pas à ce que l’accueil soit aussi chaleureux »

Des Marocains polyglottes

« J’ai appris que la majorité des Marocains parlent plusieurs langues: le Français, l’Anglais, l’Espagnol ou encore l’arabe). C’est une qualité rare, dont les Marocains doivent être fiers. »

Rabat vs Le Caire

« Rabat est une capitale magnifique, on y sent beaucoup moins de tensions qu’au Caire où il y a une forte densité de population. La communauté juive jouit d’une place centrale au Maroc, le patrimoine juif est ici considéré comme partie intégrante de l’identité nationale. En plus de cela, la presse est ici beaucoup plus ouverte qu’en Egypte. En Egypte malheureusement, les journaliste boycottent tout contact avec les Israéliens. Au Maroc, c’est tout le contraire, les journalistes sont beaucoup plus ouverts et beaucoup d’entre eux souhaitent me contactent pour me demander des interviews

Coopération économique

« Notre objectif principal est le développement des relations entre les deux pays et les deux peuples dans plusieurs domaines: agriculture, commerce, énergie, sciences et technologie. Les potentiels sont énormes. Le but étant d’améliorer les relations bilatérales dans tous les domaines.

Vols directs

« Nous prévoyons que les vols entre le Maroc et Israel démarrerons dans un mois. Je suis sur que ces vols permettront de booster l’arrivée des touristes israéliens au Maroc et Marocains en Israël ».

Le Maroc, un allié

« Le Maroc est considéré comme un pays ami, un pays allié et un important partenaire d’Israël au Proche Orient. Nous avons divers intérêts communs comme la lutte contre le terrorisme, la consolidation de la stabilité dans l’ensemble de la région. Au niveau économique, le Maroc peut constituer une porte commerciale pour toute l’Afrique. »

Marocains d’Israël

« Il y a presque 1 millions d’Israéliens d’origine marocaine. Les Marocains ont émigré en Israël dans les années 50 et constituent depuis lors un pont entre la communauté juive restée au Maroc et Israël. A leur arrivé en Israël, ils ont apporté le Maroc dans leur cœur et ont gardé des lien culturel et social fort avec les Marocains.

Question palestinienne

« La main israélienne est tendue aux Palestiniens pour atteindre la paix. Nous croyons en la nécessite d’ouvrir des négociations directes sans conditions préalables. Nous souhaitons que les Palestiniens retournent le plus rapidement possible à la table des négociations et j’espère que le Maroc les encouragera à le faire ».