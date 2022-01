L’affaire du jeune Thami Bennani, porté disparu à 17 ans après une sortie avec ses amis de Mohammedia, n’a toujours pas été résolue. Sa mère réclame depuis 2007 des explications.

15 ans après sa disparition à Mohammedia, la Chambre criminelle de la cour d’appel de Casablanca a décidé mercredi de reporter une nouvelle fois le procès des prévenus dans le dossier de la disparition de Thami Bennani. La date de la prochaine audience a été fixée au 23 février prochain, rapportent plusieurs sources médiatiques.

Lire aussi: “Sexe contre bonnes notes”: un prof de l’Université de Settat condamné à deux ans de prison

Le report a été décidé en raison de l’absence des avocats de la défense. Selon l’avocate de la mère du jeune homme, Zineb Khiyati, c’est la quatrième fois que le dossier est reporté depuis son ouverture en 2019. « L’affaire est aujourd’hui celle de l’opinion publique nationale » et « le dossier est prêt à être examiné », a-t-elle indiqué à Hespress, se disant « étonnée » de voir l’affaire reportée une nouvelle fois.

L’affaire a refait surface en ce début d’année après le lancement d’une campagne sur les réseaux sociaux demandant justice pour Thami Bennani. « Je veux la vérité sur la disparition de mon fils. S’il est mort, qu’on me le dise. (…)Que justice soit faite. S’il y a un cadavre, qu’on me le donne », a confié Hayat Alami, la mère du jeune homme.

Justice shall prevail ⚖️

I call on all my network to share the tragic unresolved case of Thami Bennani.

we demand immediate actions and intervention by all means to find the late son body and the facts surrounding his death.#justicepourthamibennani pic.twitter.com/dkW35HyZGw

— Hasnae (@BakhouchHasnae) January 21, 2022