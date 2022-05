Des mesures exceptionnells ont été prises par le personnel médical des postes-frontières de Sebta et Melilla pour prévenir l’entrée sur le territoire marocain de personnes atteintes de la variole du singe. Les détails.

Les contrôles ont été renforcés aux postes-frontières de Sebta et Melilla et pour cause. La propagation fulgurante de la variole du singe dans le monde inquiète les autorités marocaines, qui ont d’ailleurs rapporté, lundi, l’apparition de trois cas suspects dans le royaume. Le personnel médicat établi à Bab Sebta et Bab Melilla, qui était auparavant chargé d’étudier les fiches de contrôle sanitaire liées au covid-19, devront désormais également s’occuper du contrôle des passagers susceptibles d’être atteints de la variole du singe, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mercredi 25 mai.

Les autorités marocaines ont appelé les membres du personnel médical travaillant dans les deux postes-frontières à la vigilance maximale, d’autant que les cas positifs à la variole du singe explosent en Espagne, insiste une source bien informée à nos confrères arabophones.

En attendant la mise en place d’un protocole sanitaire unifié pour faire face à cette nouvelle pandémie, les postes-frontières de Sebta et Melillla devront à nouveau être le théâtre de contrôles par caméras thermiques, comme ce fut le cas au début de l’apparition du coronavirus au Maroc. La fièvre étant notamment un des symptômes de la variole du singe, rappelle à juste titre Al Ahdath Al Maghribiya.

La même source assure par ailleurs que les autorités n’envisagent pas de refermer à nouveau les postes-frontières, tout en précisant que de nouvelles mesures de restrictions allaient être mises en place en cas d’apparitions de cas positifs à la variole du singe à Sebta ou Melilla. Une tâche à laquelle s’attelle une équipe spécialisée relevant du ministère de la Santé établie à Mdiq-Fnidek et à Nador, précise le journal casablancais.

Par ailleurs, de nouvelles consignes ont été données aux responsables des centres hospitaliers régionaux pour libérer un certain nombre de chambres afin de les dédier aux éventuels malades de la variole du singe.