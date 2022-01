Ce mardi 4 janvier 2022, le Maroc enregistre 4.299 cas positifs au covid-19, un résultat qui a plus que doublé en seulement quatre jours. Selon les experts, le royaume traverse actuellement une semaine de transition où se côtoient les deux variants, Delta et Omicron, mais ce dernier devrait prendre le dessus dans les prochains jours. Explications.

« Nous sommes en train de verticaliser la courbe des contaminations, et le rôle d’Omicron est clair et évident. Le nombre de cas augmente de manière très rapide mais surtout le taux de positivité qui est passé en quatre semaines de 1 ou 2% à 19%; on prévoit un pic de 30% dans deux semaines environ, voire plus. Lors du pic atteint avec la vague Delta l’été dernier, le taux de positivité s’élevait à 25% après deux semaines », commente Dr Tayeb Hamdi, chercheur en politiques et systèmes de santé.

Le Maroc comptabilise ce mardi 4 janvier 2022 4.299 cas positifs au covid-19 avec 22.169 tests réalisés ces dernières 24 heures. Le taux de positivité est de 19,39 %. Le nombre total de décès est passé à 14.867 depuis le début de la pandémie (létalité 1.5%), avec 5 nouveaux cas enregistrés. Les cas actifs sont au nombre de 14.024, alors que les cas sévères ou graves pris en charge sont de l’ordre de 183. Six personnes sont actuellement sous intubation.

« C’est le taux de positivité et le taux de personnes hospitalisées et en réanimation qui importent le plus », poursuit le médecin généraliste. « Les admissions à l’hôpital ont quasiment doublé en presque deux semaines. On a pratiquement multiplié par quatre le nombre d’admissions en réanimation en l’espace de deux semaines. Il faut s’attendre à une augmentation de cette catégorie ainsi que des décès dans les dix jours à venir, même avec un variant qui semble moins virulent que Delta », prévient Dr Hamdi qui souligne que le nombre de cas positifs réels actuels est sûrement supérieur à 4.299 mais que le nombre de tests insuffisant limite la détection de sa propagation.

Lire aussi : Covid-19: premier décès dû au variant Omicron au Maroc

« Le criblage (méthode de tri des tests positifs selon les variants, ndlr) montre qu’Omicron est a priori majoritaire », poursuit-il. Pour Pr. Yahia Cherrah, membre du comité scientifique de la vaccination, on ne peut pas encore assurer la prédominance d’Omicron « car on ne séquence pas chaque cas ». « Il y a certainement les deux variants qui montent en parallèle et à un certain moment l’Omicron prendra le dessus, comme ce qu’on observe en Europe », estime-t-il.

Un scénario partagé par Pr Mustapha El Fahim, directeur de la plateforme génomique fonctionnelle au Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST). « Selon les dernières analyses qu’on a faites, bien qu’il soit difficile de faire une translation à échelle nationale quand on fait un échantillonnage, les différentes institutions de santé qui pratiquent des tests avec PCR spécial Omicron et séquençage a posteriori confirment qu’il s’agit de cas Omicron », déclare le professeur. « Cette augmentation fulgurante ne peut s’expliquer

que par la propagation communautaire d’Omicron » « On a assisté à une phase de stagnation de la courbe épidémiologique avec le variant Delta et des sous variants Delta, mais depuis la déclaration des premiers cas Omicron, tout le monde s’attendait à ce qu’il y ait une flambée des cas Omicron et c’est ce qui est en train de se passer. Par conséquent, cette augmentation fulgurante ne peut s’expliquer que par la propagation communautaire d’Omicron », ajoute-t-il. Lire aussi : Covid-19: premier décès dû au variant Omicron au Maroc Et d’abonder: « Sur 60 échantillons que j’ai analysés ce weekend, on retrouve à peu près 60% d’Omicron et 40% de Delta. Toutefois, il faut prendre en compte le fait qu’on a des zones avec des foyers Omicron et d’autres où il n’est pas encore arrivé. Le Delta, coïncidant avec Omicron, a favorisé l’ascension alors qu’on stagnait depuis plusieurs semaines. Nous serons fixés dans les jours prochains pour connaître la propension de chacun, c’est d’ailleurs une question que nous a adressée le ministère de la Santé dans le cadre de la veille génomique. Il est nécessaire d’avoir un échantillon des différentes régions pour ne pas privilégier un variant par rapport à un autre et avoir une idée très concrète de la répartition nationale ».

L’expert explique que nous sommes en pleine semaine de transition, une période où va se jouer la prédominance de l’un ou l’autre variant, pour un éclaircissement dans les jours prochains. Sans compter que nous ne sommes pas à l’abri d’assister à une double ascension simultanée des variants Delta et Omicron. Mais ce scénario est peu probable selon lui. « Je pense plutôt qu’on aura une ascension fulgurante d’Omicron et un Delta qui va stagner à quelque 200 cas par jour », conclut-il.