Vague de froid: rétablissement de près de 5.000 km de routes

Les interventions des équipes de l’Équipement et du Transport ont permis le rétablissement des axes routiers perturbés sur un linéaire de 4.818 kilomètres de routes nationales, régionales et provinciales, coupés suite aux intempéries ayant provoqué l’enneigement de plusieurs tronçons routiers, surtout au niveau des régions du Haut et Moyen Atlas, du Rif et du Haut plateau de l’Oriental, a indiqué le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau.

Selon un communiqué du ministère sur la viabilité hivernale pendant la période du 5 au 10 janvier 2018, les principaux axes routiers qui ont été coupés suite à ces intempéries se répartissent entre sept routes nationales, 14 régionales et 39 provinciales.

Suite à l’annonce de cette alerte météorologique, les départements extérieurs relevant du ministère ont pris toutes les dispositions nécessaires pour atténuer les effets de ces perturbations sur le réseau routier, à savoir l'actionnement des postes de commandement au niveau régional et provincial, la mise de l’ensemble du personnel en position d’alerte extrême, le renforcement des centres de permanence à l’échelle régionale et provinciale et l'approvisionnement en matériaux nécessaires aux interventions sur le terrain (carburants, sel de déverglaçage, pouzzolane, pièces de rechange, bois de chauffage, panneaux de signalisation, etc).

Ces mesures concernent également le positionnement des engins d’intervention au niveau des axes routiers susceptibles d’être coupés et l’aménagement des abris de neige pour abriter, le cas échéant, les usagers de la route en cas de détresse.

Lesdites dispositions ont permis, non seulement de rétablir les routes dans les meilleurs délais, mais aussi d’assurer une meilleure coordination avec les autorités locales et une bonne communication, aux citoyens, de l’information sur l’état des routes et des déviations possibles pendant la période précitée.

En effet et en dépit de la sévérité de cet épisode neigeux, les interventions des équipes de viabilité hivernale ont permis le maintien de la circulation sur la totalité des routes enneigées et le rétablissement de tous les axes routiers perturbés, dans des délais raisonnables, note le communiqué, ajoutant que ces interventions ont permis également aux caravanes d’aides et médicales de la Fondation Mohammed V pour la solidarité et du ministère de la Santé d’atteindre les zones enclavées par ces dernières chutes de neige.

Pour réussir ces opérations de déneigement, la direction des Routes a mobilisé les moyens humains (534 personnes, dont 51 ingénieurs, 81 techniciens, 157 conducteurs d’engins et chauffeurs et 245 ouvriers) et matériels (134 engins composés de camions étraves, des fraises, des niveleuses, des chargeuses et des tractopelles), relève la même source.

Le ministère a, également, mis à la disposition des usagers de la route et des citoyens, en vue d'assurer la sécurité sur le réseau routier national, différents moyens pour s’enquérir de l’état des routes et des déviations possibles (le numéro de téléphone du centre d’appel de la direction des Routes, le site web et la page du ministère sur les réseaux sociaux).