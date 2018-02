Vague de froid: le gouvernement suit de près la situation, assure El Othmani

Le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a affirmé, mercredi à Rabat, que le gouvernement suit de près la situation des citoyens dans les régions touchées par les fortes chutes de neige, particulièrement les nomades et les habitants des douars.

S'exprimant en marge d'une visite à la station de traitement des eaux de Bouregreg, El Othmani a rappelé que le ministre de l'Equipement, des Transports, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara, a effectué une visite dans plusieurs régions afin de s'informer de la situation en compagnie des autorités locales et de prendre les mesures qui s'imposent pour atténuer les effets de la vague de froid actuelle et soutenir les équipes d'intervention en place.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a salué les efforts déployés par les équipes d'intervention et de secours qui travaillent dans des conditions difficiles pour déneiger les routes des régions touchées par des chutes de neige abondantes, ainsi que les équipes chargées de distribution des denrées alimentaires dans les zones isolées.

El Othmani a, par ailleurs, relevé que les dernières neiges et précipitations auront un impact positif sur la campagne agricole notamment dans les régions ayant connu un retard de pluies, notant que des régions ont enregistré des chutes de neige inhabituelles.