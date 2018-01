Vague de froid: 1200 familles reçoivent des aides à Chefchaouen

La Fondation Mohammed V pour la solidarité poursuit ses opérations d’assistance pour alléger les effets de la vague de froid en octroyant des aides à 1200 familles, relevant des communes rurales de la province de Chefchaouen.

Cette opération menée, le 11 janvier, a ciblé dans une première étape, les habitants de plusieurs douars relevant des communes rurales de Tamrout et de Bab Berred et devra se poursuivre vendredi au niveau des communes de Talambout, Fifi et Bni Faghloum. Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération «Grand Froid-Hiver 2018» initiée sur instructions royales, consiste en la distribution de couvertures et de denrées alimentaires (sucre, huile, thé, lait, légumineuses…) afin de porter assistance aux habitants de ces régions touchées par la vague de froid, les chutes de neige et la baisse drastique de la température lors de cette période de l’année.

Mise en application dans le cadre de la coordination entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, les autorités provinciales et locales et les services de sécurité de Chefchaouen, cette initiative s’assigne pour objectifs de consacrer et de promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide, et de venir en aide aux habitants des zones qui traversent des moments difficiles, à cause de cette vague de froid qui s’abat sur la province pendant la saison hivernale. L’opération humanitaire Grand Froid-Hiver, qui obéit à une programmation annuelle, est enclenchée par la Fondation Mohammed V lorsque les conditions climatiques, notamment la chute importante de neiges, entraînent l’enclavement des populations dans les régions montagneuses et limitent leur accès aux ressources alimentaires.

Un important dispositif humain et logistique est déployé à cet effet par les équipes de la Fondation en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales.