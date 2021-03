Une éventuelle pénurie de vaccins contre le Covid-19 est abordée depuis plusieurs jours. Du côté du comité de vaccination, l’on reste confiant et accroché aux deux vaccins disponibles, malgré les appels lancés pour la diversification de l’offre.

La dernière livraison de vaccins n’a été que de 500.000 doses. Mais alors que le royaume est en passe de franchir la barre des 4 millions de vaccinés, il pourrait faire face à une pénurie de vaccins contre le Covid-19, spéculent médias et observateurs.

Dès lors, certains suggéraient de se fournir auprès d’autres laboratoires, notamment les laboratoires russes pour le vaccin «Spoutnik V» ou encore auprès des Américains pour le vaccin «Moderna». C’est d’ailleurs la suggestion formulée par le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azzedine Ibrahimi.

مجرد رأي في زمن حرب اللقاحات…

مما نحمد الله عليه و نفتخر به كثيرا أننا تمكنا من تلقيح أكثر من 10 في المئة من… Posted by Azeddine Ibrahimi on Sunday, March 7, 2021

À juste titre, le professeur évoque le possible recours au vaccin russe «qui a démontré son innocuité et son efficacité». Cette possibilité avait d’ailleurs été envisagée bien avant le démarrage de la campagne de vaccination par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, qui défendait lors d’un entretien accordé à la chaîne Russia Today la possibilité de produire le vaccin russe au Maroc. Mais depuis aucune communication officielle n’a été faite par le ministre.

Contacté par H24Info, Pr Yahia Cherrah membres du comité chargé de la stratégie de vaccination anti-Covid, affirme toutefois «qu’aucune discussion n’a porté sur le vaccin russe (…) mais une fois décidée, la décision sera annoncée par le ministère de tutelle».

«Situation tendue»

«Pour le moment on se tient à nos deux vaccins (AstraZeneca et Sinopharm, Ndlr). Nous avons déjà nos 65 millions de doses commandées et donc il n’y a aucune raison d’en ajouter un autre», poursuit notre interlocuteur.

Quant à une possible pénurie, «celle-ci était déjà prévue et envisagée avant même le lancement de la campagne», explique le professeur, notant qu’«actuellement nous faisons face à des livraisons tendues au Maroc, comme dans d’autres pays, car la production mondiale n’arrive pas à suivre».

Le membre du comité souligne également que «ça sera tendu jusqu’à la fin de la campagne de vaccination». Dans ce sens, notre interlocuteur explique que «la stratégie vaccinale est dynamique et actualisée au fur et à mesure», avant d’affirmer qu’elle «sera certainement discutée pour être réadaptée aux éventuelles situations».

«L’objectif reste toutefois le même, à savoir vacciner 80% de la population et nous restons tous confiants face à ce défi. La preuve est que nous sommes encore parmi les meilleurs», indique le Pr Cherrah.

Des félicitations également formulées par Samir Machour, vice-président chez Samsung Biologics. «Si on prend en compte, les jeux politiques sur la scène internationale, vous comprendrez que notre pays est bien chanceux d’avoir pu vacciner plus de 10% de sa population, loin devant beaucoup d’autres pays développés. La campagne de vaccination au Maroc a été et est encore un exemple pour beaucoup d’autres pays dans le monde», a-t-il écrit dans une récente publication.

Vaccin Covid-19 au Maroc : COMMENT EN SOMMES-NOUS ARRIVÉ LÀ ET QUE SE PASSERA-T-IL AU COURS DES PROCHAINS MOIS ? Je… Posted by Samir Machour on Sunday, March 7, 2021

Ce Marocain qui avait notamment négocié plusieurs vaccins pour le royaume confie tout de même que «les prochaines semaines et les prochains mois seront difficiles. Nous recevrons toutes les doses que nous avons commandé, mais cela ne se fera pas sans beaucoup d’efforts afin d’assurer la continuité de cet approvisionnement. Nous avons encore des batailles à gagner. Rien n’est acquis.»