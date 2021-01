Dès ce matin, des milliers de personnes ont commencé à être vaccinées à travers le royaume. Les milliers de flacons de vaccin qui seront utilisés devront impérativement être restitués annonce une directive du ministère de la Santé, afin d’éviter les détournements.

Une directive vient d’être formulée par le ministère de la Santé pour réussir la campagne massive de vaccination contre le Covid-19. Cette fois-ci elle concerne les flacons vides du vaccin qui devront être restitués aux dépôts des pharmacies provinciales, indique le quotidien Assabah.

Cette mesure vise à éviter tout détournement de ce matériel qui est délivré en échange d’un bon de livraison par les pharmacies provinciales, précise la recommandation du ministère de la Santé adressée aux délégués et directeurs régionaux.

Chaque flacon permet de vacciner dix personnes, explique le ministère, qui recommande une vaccination à la chaîne afin d’éviter tout gaspillage. À noter que le ministère a prévu 150 à 200 actes par vaccinateur et par jour. En dehors des 3.000 stations vaccinales fixes, 7.000 points mobiles de vaccination ont été prévus pour cette campagne.

Plus en détail, lors de la phase 1 de la stratégie vaccinale, les premiers bénéficiaires seront les médecins aussi bien du secteur privé que public (127.000), le personnel sécuritaire et officiel (373.000), et les personnes âgées de plus de 45 ans (9.734.000 personnes). Ce sont donc 10.234.000 personnes prévues à la vaccination lors de cette phase initiale qui doit s’étaler sur environ deux semaines. Cela représente en moyenne 568.556 actes vaccinaux par jour.