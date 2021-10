Des sources du ministère de la Santé, citées par le confrère Hespress, ont démenti une information diffusée jeudi, faisant état du décès d’une jeune fille à Rabat après avoir reçu une dose du vaccin Pfizer.

Si Khalid Ait Taleb, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, ne s’est pas encore prononcé officiellement sur son cas, le décès d’une personne à Rabat ne serait finalement pas lié au vaccin américain. Des sources ministérielles, citées par Hespress, ont démenti, vendredi, « toute information concernant le décès » de cette jeune fille « après l’injection d’une dose du vaccin anti-Covid Pfizer.

Pourtant, rapporte la même source, plusieurs centres de vaccination ont connu un manque dans les stocks du vaccin Pfizer. « Des patients devant bénéficier de la D2 ou la D3 ont vu leur rendez-vous annulé ». D’autant plus qu’une réunion du comité scientifique s’est tenue dans la matinée du jeudi 21 octobre et que Khalid Ait Taleb y a recommandé de suspendre l’injection du vaccin Pfizer pour les première et troisième doses.

Pour plus de précisions, H24info a essayé de joindre le ministre de tutelle, Khalid Ait Taleb, hélas il est resté injoignable.

Jeudi, le journal L’Economiste affirmait que le vaccin américain Pfizer fait l’objet d’une suspension provisoire au Maroc, « le temps d’établir un rapport après le décès d’une jeune fille à Rabat ».

« Il s’agit d’une mesure de pharmacovigilance qui est appliquée de manière systématique », ont indiqué des sources ministérielles citées par le quotidien, « affirmant à ce stade qu’il n’y a pas de cause à effet entre l’injection du vaccin et le décès de la fille ».