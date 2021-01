La diffusion des cours destinés à tous les niveaux scolaires sera suspendue à partir de lundi 25 janvier, à l’occasion des vacances de la mi-année scolaire, et reprendra le 1er février, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

« A l’occasion des vacances de la mi-année scolaire qui s’étalent du dimanche 24 janvier décembre au dimanche 31 janvier, la diffusion des cours enregistrés destinés à tous les niveaux scolaires via les chaines TV Athaqafia, Laâyoune et Amazighia sera suspendue afin de permettre aux élèves de se reposer et de renouveler leur activité mentale et physique », indique dimanche un communiqué du ministère.

A cet effet, le ministère a salué le grand effort déployé par les cadres pédagogiques, administratifs et techniques et l’instance d’inspection pour permettre aux apprenants de suivre leurs cours à distance, tout comme leurs collègues qui bénéficient de l’enseignement en présentiel, mettant en avant l’implication responsable des familles dans l’encadrement et l’accompagnement de leurs enfants dans ce processus.

Il a également appelé l’ensemble des élèves et des cadres pédagogiques à respecter les mesures adoptées par les autorités compétentes pour endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19.