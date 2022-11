Alors que les mises en garde contre l’usage excessif d’antibiotiques se multiplient, l’Organisation mondiale de la santé a consacré une semaine à la sensibilisation aux dangers de cet usage abusif.

Afin de mettre en évidence les risques de l’usage excessif de ce traitement et de sensibiliser à l’importance de l’utilisation prudente et raisonnée des antibiotiques, la MAP a approché Dr. Hajar Haouri, médecin généraliste.

1- Quels sont les grands risques de l’usage excessif d’antibiotiques ?

Les antibiotiques sont une classe de médicaments, également appelés antimicrobiens et utilisés comme médicament pour traiter les infections causées par des bactéries, mais restent tout de même inefficaces lorsque l’infection est causée par d’autres agents pathogènes tels que les virus ou les champignons.

Nous constatons ici que seul le médecin traitant a la capacité de choisir l’antibiotique approprié après avoir identifié le type de bactérie responsable de la maladie au niveau de la partie ou l’organe touché.

Concernant les maladies du nez, de la gorge, du système respiratoire et de la vessie par exemple, il existe un type d’antibiotiques prescrit comme traitement, dont l’efficacité demeure très limitée dans le traitement d’autres maladies.

Le médecin de famille ou traitant tient en compte plusieurs facteurs avant de prescrire l’antibiotique, notamment l’âge, la présence de comorbidités, le type d’antibiotique (comprimé, gélule ou sirop), outre l’allergie et les interactions médicamenteuses, étant donné que certains antibiotiques ne peuvent être utilisés ou co-administrés avec d’autres médicaments.

2- Pourquoi les Marocains ont-ils tendance à prendre des antibiotiques sans prescription médicale ?

Il existe des types de bactéries qui sont par nature résistantes à certains types d’antibiotiques. Le problème survient lorsque la résistance est acquise, c’est-à-dire quand l’antibiotique n’est pas utilisé de manière correcte et sûre et devient inefficace face aux bactéries qui commencent donc à se multiplier, entraînant une période plus longue de la maladie et pouvant conduire à la mort.

Dans ce contexte, nous devons avertir des dangers de quelques habitudes courantes dans la société marocaine, où certaines personnes ont recours à l’auto-médication et prescrivent des médicaments à des membres de la famille, des voisins, voire des collègues de travail, outre l’usage des antibiotiques pour un symptôme ou un léger rhume.

Certains pharmaciens répondent aux demandes de cette catégorie et se permettent de leur vendre différents types d’antibiotiques sans se renseigner sur la maladie ni vérifier l’ordonnance. En conséquence, l’antibiotique devient inefficace contre les bactéries, ce qui signifie que l’infection se poursuivra et que le risque de transmission à d’autres personnes augmentera.

Le traitement s’avère compliqué dans cette situation, exigeant plus de soins et le recours à d’autres antibiotiques qui risquent d’entraîner des effets secondaires graves.

Dans certains cas de virus responsables de certaines maladies comme le rhume, l’écoulement nasal léger, l’état grippal, la bronchite, la toux et l’infection de l’oreille, les antibiotiques n’éliminent pas les virus et donc leur prise n’entraînera pas l’amélioration de l’état de santé du patient.

Malheureusement, un patient sur trois utilise des antibiotiques inappropriés et environ un tiers des usages d’antibiotiques sont inutiles ou irrationnels.

3- Quels sont vos conseils pour sensibiliser à l’importance de l’utilisation sûre et raisonnée de l’antibiotique ?

A l’instar de tous les médicaments, les antibiotiques peuvent avoir des effets secondaires bénins tels que des douleurs à l’estomac, la diarrhée et des nausées. Dans certains cas, ils peuvent provoquer une réaction allergique au niveau de la peau, comme des rougeurs, des démangeaisons ou un gonflement du visage, voire une réaction allergique grave nécessitant des soins médicaux.

De plus, une consommation excessive d’antibiotiques entraîne des dommages tels que les nausées, une mauvaise digestion, une sensation de ballonnement, la diarrhée, une perte d’appétit, ainsi que des infections fongiques en particulier chez les femmes, suite à l’élimination des bactéries bénéfiques pour le corps, ce qui nécessite un changement d’antibiotiques à plusieurs reprises sans pouvoir tuer les bactéries pathogènes.

Il convient donc de recourir toujours au médecin généraliste ou au médecin de famille pour prescrire l’antibiotique approprié et tenir compte de la prise par le patient d’autres médicaments comme les antiacides, les compléments alimentaires, les pilules contraceptives et les antihistaminiques.

Au cours de cette semaine mondiale, l’accent est mis sur la sensibilisation aux méfaits de l’usage excessif d’antibiotiques, en insistant sur la nécessité de prendre l’antibiotique prescrit par un professionnel de santé, qu’il soit médecin ou pharmacien, et en veillant à respecter la période de traitement indiquée et de ne pas l’arrêter même en cas d’amélioration.

A cela s’ajoute l’importance de suivre un ensemble de pratiques : se laver les mains, éviter le contact direct avec la personne malade afin de prévenir l’infection, faire tous les vaccins nécessaires et ne pas recommander d’antibiotiques aux personnes malades, amis ou membres de la famille.

En tant que médecins et professionnels de santé, nous devons procéder à la sensibilisation en plaçant des affiches dans les cliniques, les pharmacies et les espaces publics, ainsi que par le biais de contenus sonores et visuels à travers les médias pour mettre en garde contre les dangers des antibiotiques et l’utilisation irrationnelle des médicaments en général.

Il faut aussi sensibiliser la population et le personnel des pharmacies à l’importance d’éviter de délivrer des antibiotiques sans ordonnance, quel que soit leur type, de ne pas utiliser le reste du traitement antibiotique datant d’une prescription antérieure et de refuser le partage d’antibiotique avec d’autres personnes.