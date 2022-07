Un Marocain de Virginie (Etats-Unis) a évité de justesse l’expulsion. Le jeune homme, qui a incendié une voiture de police lors des manifestations contre le meurtre de George Floyd a été condamnée à 364 jours de prison. Une peine plus courte que celle qu’il a finalement passé en prison, car Ayoub Tabri a déjà purgé près de deux ans derrière les barreaux depuis son arrestation en octobre 2020.

Cette courte peine est loin d’être un hasard. Il s’agit du premier manifestant à être condamné pour avoir incendié des voitures de police lors des manifestations contre l’injustice raciale de 2020 à Philadelphie. Il a été condamné lundi à une peine de prison fédérale de 364 jours, soit neuf mois de moins que le temps qu’il a déjà passé derrière les barreaux depuis son arrestation en 2020. Et la raison est simple: la sanction qui lui est infligée est suffisamment courte afin d’éviter le déclenchement d’une procédure d’expulsion pour cet immigré marocain.

Ayoub Tabri, 25 ans, d’Arlington en Virginie, passe entre les mailles du filet. C’est l’un des six accusés qui ont été accusés localement d’avoir incendié des voitures d’escouade lors des manifestations de mai 2020 à Philadelphie. Il est incarcéré depuis octobre 2020, après avoir avoué aux enquêteurs du FBI qu’il avait lancé une fusée éclairante dans une voiture de la police de l’Etat de Pennsylvanie. Et ce, lors des manifestations qui ont éclaté dans le centre-ville de Philadelphie suite au meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis.

Les autres accusés seront jugés plus tard

Une vidéo de la scène partagée sur les réseaux sociaux montrait Tabri vêtu d’un masque noir et d’un t-shirt, portant une planche à roulettes dans une main et une fusée éclairante dans une autre, jetant la fusée éclairante dans l’une des voitures endommagées.

En effet, une peine plus longue, à laquelle lui et les autres accusés ont été confrontés en vertu des accusations d’incendie criminel initiales qui entraînaient une peine minimale de sept ans de prison, «aurait pu l’envoyer dans un pays où il ne connaissait personne et ne parlait pas la langue», rapporte le quotidien américain The Philadelphia Inquirer.

En annonçant le verdict lundi, le juge a reconnu qu’il avait été persuadé d’imposer une peine de moins d’un an parce que toute mesure de plus qualifierait le crime de crime aggravé. Ce qui conduirait presque certainement à l’expulsion de Tabri le Maroc. Car le jeune homme, bien qu’il soit de nationalité marocaine, vit aux Etats-Unis en tant que détenteur de la Green Card depuis l’âge de six ans.

Une fois libéré, Tabri purgera trois ans de probation et devra payer environ 87 000 $ en dédommagement pour la voiture de la police de l’État de Pennsylvanie détruite.

Les procureurs fédéraux ont initialement accusé les six mis en cause d’un chef d’incendie criminel entraînant une peine minimale obligatoire de sept ans. Une décision que les avocats de la défense ont décriée comme une « décision politique » tout en faisant valoir que des accusations moins punitives étaient disponibles, ce qui aurait donné aux tribunaux plus de flexibilité pour examiner les crimes comme des actes spontanés de protestation contre la brutalité policière.

«J’espère que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous avez fait et de la seconde chance qui vous est donnée ici aujourd’hui», a déclaré le juge en s’adressant à Tabri. «Les troisièmes chances sont difficiles», indique The Philadelphia Inquirer. Un autre accusé devrait comparaître lors d’une audience de plaidoyer sur des charges moindres plus tard ce mois-ci. Les trois autres accusés dans les incendies de véhicules de police devraient être jugés plus tard cette année.