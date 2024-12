Un établissement marocain figure parmi les meilleures classes préparatoires permettant d’intégrer la prestigieuse Ecole polytechnique, selon un rapport.

Le magazine français L’Etudiant vient de publier son Classement des meilleures écoles de préparatoire scientifique pour intégrer l’Ecole polytechnique, l’une des institutions d’enseignement supérieur les plus prestigieuses de France. Un établissement marocain figure dans ce cercle très fermé. Il s’agit du Lycée d’excellence de Bénguérir (Lydex), qui se classe à la 4e position des meilleures prépas MP (mathématiques-physiques) pour intégrer la célèbre école d’ingénieurs.

L’établissement marocain talonne de très près le lycée Henri-IV, qui ferme le podium après les lycées Louis-le-Grand et Sainte-Geneviève en termes d’admissions, selon le rapport qui souligne que «la filière MP demeure la voie privilégiée pour intégrer l’Ecole polytechnique. Plus précisément, 7% des étudiants admis à l’X entre 2020 et 2020 proviennent du Lydex, «généralement réservé aux élèves les plus brillants du pays», selon L’Etudiant.

Le classement du Lydex n’est pas vraiment une grande surprise quand on connaît le succès des étudiants du Royaume à l’étranger, notamment, notamment en mathématiques. On s’en rappelle, l’épreuve de maths de la session 2024 du bac marocain, considérée «de très haut niveau», a beaucoup fait parler hors des frontières nationales.

«On ne pourrait pas donner ça (le bac marocain, ndlr) à nos élèves français, ça ne serait même pas envisageable», avait commenté Rémi Chautard, un professeur agrégé de mathématiques interrogé par Le Figaro Etudiant. L’enseignant avait même souligné que les notions figurant dans l’examen marocain ne sont même pas abordées en classe de terminale en France.