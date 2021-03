Une jeune malienne de 25 ans enceinte de septuplés est attendue ce week-end au Maroc pour y poursuivre sa grossesse, a indiqué vendredi le ministère malien de la Santé .

Originaire de Tombouctou (nord) selon la presse malienne, la jeune femme est prise en charge depuis deux semaines au Centre Hospitalier Universitaire du Point G à Bamako.

Mais pour un « meilleur suivi de cette grossesse qui sort de l’ordinaire », ses médecins préfèrent qu’elle soit suivie à l’étranger, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé.

« Elle devra en principe s’envoler ce week-end pour le Maroc où elle devra poursuivre sa prise en charge », indique le ministère.

Selon la presse malienne, elle est à son sixième mois de grossesse et les spécialistes s’inquiètent pour sa santé et sur les chances de survie des fœtus.

La jeune femme sera accompagnée au Maroc par son médecin et deux membres de sa famille. Le voyage est financé par le gouvernement malien, avec une contribution personnelle du président de transition, Bah Ndaw, selon le ministère.

La jeune femme bénéficie également d’un « élan de solidarité » qui devrait se poursuivre après la naissance des enfants, un « autre défi auquel elle et sa famille feront face sans nul doute avec l’accompagnement des Maliens », selon le communiqué.

Les cas de naissance de septuplés qui survivent sont rares. Parmi les cas enregistrés figurent les enfants McCaughey, nés en 1997, dans l’Iowa (Etats-Unis). Les quatre garçons et trois filles, nés par césarienne, pesaient entre 1,05 kg et 1,5 kg à la naissance.

En 1998, une Saoudienne âgée d’une quarantaine d’années a mis au monde avec huit semaines d’avance quatre garçons et trois filles, pesant entre 900 et 1.150 gramme. En août 2008, une Egyptienne de 27 ans a mis au monde avant terme sept bébés pesant entre deux et trois kilos.