Une importante délégation marocaine est attendue à l’exposition agricole internationale AgroMashov 2021 prévue à Tel-Aviv les 14 et 15 juin.

Des responsables marocains, parmi lesquels certains des plus grands exportateurs agricoles, rejoindront plusieurs autres délégations de pays arabes qui ont signé des accords de paix avec Israël à la 30e édition de l’exposition agricole AgroMashov, selon le média israélien Israel Hayom.

L’événement aura lieu les 14 et 15 juin au « Israel Trade Fairs & Convention Center » (Expo Tel Aviv), soit le centre de congrès international du pays. Des dizaines de pays et quelque 12.000 participants s’y retrouveront pour deux jours de rencontre avec les acteurs incontournables du secteur agricole international.

La foire exposera les participants de cette année aux technologies et innovations agricoles qui pourraient résoudre le problème des pénuries d’eau, de nourriture et de terres, une crise majeure à laquelle le monde est confronté aujourd’hui, précise le site du ministère israélien des Affaires étrangères.

Pour rappel, le Maroc et l’Etat hébreu avaient conclu quatre accords dans plusieurs domaines, en marge de la normalisation de leurs relations établie en décembre dernier. Un mémorandum d’entente sur l’Innovation et le développement des ressources en Eau avait ainsi été signé par Hammou Bensaadout, directeur général de l’Eau au ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et Yechezkel Lifshitz, directeur général du ministère israélien des Ressources en Eaux. Ce partenariat prévoit la coopération technique en matière de gestion et d’aménagement de l’Eau.