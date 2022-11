Une délégation des Pays-Bas s’est rendue récemment au siège de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, dans le cadre du dialogue bilatéral entre le Maroc et les Pays-Bas en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Selon un communiqué de la Fondation parvenu dimanche à la MAP, la délégation, composée de représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Justice, des établissements pénitentiaires et de la société civile, a tenu à cette occasion une rencontre avec le coordonnateur des services de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi, en présence des chefs des pôles social et économique, de la responsable du dossier sanitaire et de la responsable de la coopération internationale et de la communication au sein de cette institution.

Lire aussi: Réinsertion sociale: Ouahbi promet d’effacer l’ardoise des diplômés en prison

Cette rencontre a été l’occasion de connaître de près les différents programmes de réinsertion mis en œuvre par la Fondation au profit des précédents détenus, surtout ceux condamnés en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme ou revenant des foyers de tension, ainsi que les programmes ciblant leurs familles pour une réinsertion efficace de cette catégorie, de façon à préserver leur dignité et permettre leur réinsertion dans les tissus économique et social, précise le communiqué.

La visite de cette délégation s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale entre Rabat et Amsterdam en matière de lutte contre l’extrémisme violent et de prévention du terrorisme. Elle vise également le partage des expériences fructueuses et pionnières dans le domaine de la protection a posteriori des prisonniers libérés, notamment la catégorie susmentionnée, et ce pour renforcer la cohésion sociale et ancrer la paix aux niveaux local et international.