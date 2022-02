Une délégation de l’ambassade des États-Unis a visité des projets de développement économique soutenus par le gouvernement américain à Dakhla et Laâyoune.

Une délégation de l’ambassade des États-Unis s’est déplacée à Laâyoune et Dakhla cette semaine pour rencontrer les bénéficiaires des programmes de développement économique soutenus par l’Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI). Ils comprennent les plateformes numériques DakhlaConnect et LaâyouneConnect, ainsi qu’un programme de formation professionnelle pour les jeunes sans-emploi des deux villes, indique un communiqué de l’ambassade américaine au Maroc.

Lors de ce « voyage d’affaires » de quatre jours, une cérémonie de remise des diplômes a été organisée au profit de 50 jeunes entrepreneurs de Dakhla, ayant bénéficié d’une formation en marketing digital, e-commerce et réseautage, visant à stimuler la croissance de leurs entreprises.

Des séminaires de trois jours avaient eu lieu entre avril et décembre 2021, au Centre régional d’investissement (CRI) de la région Dakhla-Oued Eddahab et à l’ENCG de Dakhla, souligne l’ambassade.

La cérémonie de remise des diplômes s’est tenue dans les locaux du CRI de Dakhla, un peu plus d’un an après le lancement officiel de la plateforme numérique DakhlaConnect.com, visant à faciliter le contact des entreprises locales avec les partenaires d’affaires potentiels, y compris les investisseurs étrangers.

La plateforme fournit également des informations essentielles sur la région Dakhla-Oued Eddahab aux investisseurs, prestataires, fournisseurs et entrepreneurs potentiels, leur permettant de rechercher les entreprises locales par secteur. Une plateforme similaire, baptisée LaayouneConnect, a été lancée à Laâyoune le 13 octobre dernier.

Les deux plateformes sont le résultat d’un partenariat entre MEPI, les CRI des deux régions, les wilayas locales et J.E Austin Associates, une organisation établie aux États-Unis. Elles répertorient actuellement plus de 10.000 entreprises et ont reçu des dizaines de milliers de visites et des centaines de demandes d’informations de la part d’investisseurs potentiels du monde entier. MEPI a octroyé la somme de 100.000 dollars pour financer les deux plateformes.

« Le fabuleux potentiel de Dakhla en matière d’entrepreneuriat et d’investissement est en fin mis aujourd’hui en valeur, grâce à la plateforme numérique DakhlaConnect, qui nous permet de promouvoir les atouts économiques et les opportunités d’investissement de la région », a déclaré Mounir Houari, directeur du CRI de Dakhla Oued Eddahab.

La délégation américaine a également assisté à des ateliers de compétences interpersonnelles dispensés au profit de jeunes sans-emploi de Dakhla et Laâyoune, à travers le programme Skills for success, exécuté par Amideast et subventionné par MEPI, avec un montant de 1.35 million de dollars.