Une campagne de vaccination anti-Covid pour bientôt au Maroc ?

Bien que le pays n’ait opté pour aucun vaccin pour le moment, le Maroc prépare d’ores et déjà une campagne de vaccination anti-Covid-19. Le plan est en cours d’élaboration, mais des lignes stratégiques ont déjà été exposées.

Une réunion urgente a été tenue, ce jeudi 8 octobre, par le ministère de la Santé avec les directeurs régionaux de la santé. L’objet étant la «préparation de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19», indique une note adressée aux directeurs et signé par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

La réunion a eu lieu au siège du ministère de la Santé et a été l’occasion de présenter les orientations stratégiques et les grandes lignes des aspects programmatiques de cette campagne. Ceci pour avoir une vision de réponse concrète, souligne la note et afin d’élaborer un document de conception global pour la préparation de la campagne.

«La propagation du SARS-CoV 2 constitue une urgence de santé publique à laquelle le ministère de la Santé doit répondre sous tous les aspects notamment par la vaccination qui est en cours de développement», souligne la même note.

Pour rappel, le Maroc a signé des conventions avec deux laboratoire chinois et britanno-suédois pour bénéficier de la vaccination dès la fin des essais cliniques. Le 18 septembre dernier le Maroc a procédé à la signature d’un mémorandum d’entente pour l’acquisition de vaccins anti-covid 19 produits par la société «R-Pharm», sous licence du groupe «AstraZeneca». Le pays participe ainsi dans la recherche du vaccin anti-covid-19 grâce à des essais cliniques auprès de 600 volontaires.

