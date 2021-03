A l’occasion de l’arrivée du printemps, la SDL Casa Baia a entamé une vaste campagne de désinsectisation dans la capitale économique.

Le retour des beaux jours s’accompagne de la reprise de la prolifération des insectes. Comme chaque année à cette période, la SDL Casa Baia a initié une vaste campagne de désinsectisation visant à lutter contre les nuisibles, les insectes et les rongeurs sur tout le territoire casablancais, écrit ce matin le journal L’Economiste. L’action est menée par la DASH (Division spécialisée dans les Actions de Salubrité et d’Hygiène).

Les points ciblés comportent les gîtes urbains d’eaux stagnantes, les bassins d’eaux pluviales, les jardins et places publiques, les marchés de gros et de proximité ainsi que tous les points de commerces ambulants. Pour ce faire, une soixantaine d’opérateurs de Casa Baia sont chargés des 3D (désinfection, désinsectisation et dératisation) et trente opérateurs dédiés à la fourrière animale.

Lire aussi : Opération de dératisation et démoustication à Casablanca

Outre les ressources humaines, la campagne mobilise un arsenal d’équipements dernière génération tels que des robots multifonction, des fourgons équipés de cages pour la capture des animaux errants, des véhicules pour l’évacuation des cadavres d’animaux échoués sur la voie publique et des véhicules pour la lutte contre les oiseaux nuisibles. On trouve également des lassos, lances-filets, pulvérisateurs électriques, nébuliseurs, pulvérisateurs pneumatiques, cages et équipements spéciaux pour la capture des animaux dangereux, précise le média.

« Les produits biocides utilisés sont conformes aux normes usuelles et autorisés par les ministères de la Santé et de l’Agriculture », mentionne une source auprès de la SDL.

Pour rappel, les employés dédiés aux 3D continuent d’intervenir au niveau de tous les lieux et foyers de contamination covid-19 déclarés par les autorités sanitaires et locales. La désinfection concerne aussi bien les administrations publiques, les centres de vaccination, les centres de santé, les points d’approvisionnement que tous les points qui accueillent des visiteurs.