Fervent opposant à la normalisation des pays arabes avec Israël, le présentateur palestinien d’Al Jazeera a fait plusieurs sorties hostiles contre le Maroc.

Depuis quelques jours, les internautes marocains mènent une campagne inédite contre « l’hostilité » exprimée à plusieurs reprises par Jamal Rayan envers le Maroc. Sur Twitter, le sujet est relié à trois des hashtags en tendance: « Marocain, je boycotte Al Jazeera », « Rayan insulte le Maroc » et « Rayan, fils de chien ».

En cause, une série de publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles le présentateur phare de la chaine qatarie s’en prend ouvertement au Maroc et aux Emirats arabes unis, deux pays qui ont normalisé récemment leurs relations diplomatiques avec Israël.

« Le régime marocain est comme le régime des Émirats arabes unis, mais il a été un précurseur dans l’autonomisation de l’entité sioniste, avec de l’argent, des armes et des hommes sur la terre de Palestine, lorsqu’il a permis à des centaines de milliers de juifs marocains d’émigrer en Palestine depuis 1948, le régime marocain n’est pas innocent », a-t-il tweeté il y a une semaine.

النظام المغربي مثله مثل النظام الاماراتي ، لكنه كان سباقا في تمكين الكيان الصهيوني، بالمال والسلاح والرجال على ارض فلسطين ،حينما سمح بهجرة مئات الاف من اليهود المغاربة الى #فلسطين منذ عام ١٩٤٨ ، النظام المغربي ليس بريئا من الدم الفلسطيني ، وعند الله تجتمع الخصوم #المغرب #الامارات pic.twitter.com/ftaXi7QDFJ — جمال ريان (@jamalrayyan) December 30, 2021

Face à la polémique, le journaliste palestinien, qui possède aussi la nationalité jordanienne, n’a pas choisi la voie de l’apaisement. « Je ne rendrai pas la pareille aux médias du #Maroc et à ses chiens qui ont envahi les moyens de communication en m’attaquant, moi, mon père et ma famille avec photoshop et des images sexuelles fabriquées, juste parce que j’ai dit « non à la normalisation », a-t-il tweeté dans la soirée du 4 janvier.

لن ارد بالمثل على إعلام #المغرب وكلابه التي ملأت وسائل التواصل بالهجوم على وعلى والدي وعائلتي بالفتوشوب والصور الجنسية المفبركة،لمجرد ان قلت « لا للتطبيع »فقد ورثت الشرف وحب #فلسطين عن والدي »رحمه الله »وإعلامي مهني محترف ، اعرف جيدا كيف سأعلمه الإعلام والوطنية والشرف ، والايام بيننا pic.twitter.com/HV4lAesUva — جمال ريان (@jamalrayyan) January 4, 2022

Ses propos ont suscité la colère des internautes, qui appellent depuis au boycott de la chaine de télévision qatarie.

أن يتجرأ الخبيث بن السمسار جمال ريان ويصف المغاربة بالكلاب فهذا والله لن يمر مرور الكرام

على جميع المغاربة تفعيل الهاشتاغ وتطبيقه، ومقاطعة قناة الفتنة حتى يرتدع الغوغاغ وشرار الخلق.

بعد الجزيرة سنمر لما هو فوقها والمغاربة لم يخسروا تحدي يوما

ديما 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 #مغربي_أقاطع_الجزيرة pic.twitter.com/yrGnZKETrH — د. عبدالحق الصنايبي (@amireda20192019) January 5, 2022

« Accuser le #Maroc de permettre aux sionistes de tuer le peuple palestinien en lui fournissant de l’argent et des armes , sans preuve ni soutien, est un crime contre le peuple et l’État marocains. Cela fait partie des cybercrimes pour lesquels les auteurs doivent être tenus pour responsables devant la loi », a estimé son collègue marocain à Al Jazeera Nacir Abdessamad.