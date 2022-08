Le nouveau commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine-Afrique (SETAF-Africa), Todd R. Wasmund, a été reçu ce lundi 22 août par El Farouk Belkhir, inspecteur général des FAR. Il s’agit de la première visite du responsable américain en Afrique.

Le commandant général Todd R. Wasmund a été reçu par le général de corps d’armée El Farouk Belkhir, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant de la Zone Sud, afin de discuter des questions sécuritaires d’intérêt général. L’annonce de sa visite a été communiquée par l’ambassade des Etats-Unis à Rabat.

Notons que Todd R. Wasmund a récemment occupé le poste de général commandant adjoint des Opérations de la 3e division française à Marseille, en France. Il a été le premier officier général américain sélectionné comme officier d’échange avec l’armée française.

Maj. Gen. Todd R. Wasmund was welcomed by Lt. Gen. Belkhir El Farouk, Inspector General of the Royal Armed Forces and Commander of the Southern Zone, during his first visit to @SETAF_Africa Commander. pic.twitter.com/JvRzUpvdBC

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) August 23, 2022