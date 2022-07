A Mohammédia, un étudiant qui s’était déguisé en femme pour passer des examens de fin d’année a été condamné à de la prison ferme.

Les faits sont insolites. Le tribunal de première instance de Mohammédia a rendu le 30 juin son verdict concernant un étudiant qui s’était fait passer pour une femme pour passer des examens.

Arrêté il y a plus d’une semaine à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ( FSJESM) de la ville, il a écopé de trois mois de prison ferme et d’une amende 5.000 dirhams, rapportent plusieurs médias nationaux.

Les faits remontent au 21 juin 2022 lorsque la police de Mohammédia a procédé à l’arrestation du mis en cause déguisé en femme. Ce dernier comptait duper le comité de surveillance et passer des examens à la place d’une autre étudiante inscrite de la même faculté, dans la branche « sciences économiques et gestion ».

L’étudiant arrêté est inscrit en master et compterait parmi les meilleurs de l’établissement.

Sa complice, qui serait une amie à lui, a également été condamnée à la même peine.