Un député du PAM écope de trois ans de prison pour corruption

La chambre pénale du tribunal de Fès a condamné hier le parlementaire du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM), Omar Zerad à trois ans de prison. Il était poursuivi pour corruption et d’abus d’influence.

Le député-maire de Targuist, Omar Zerad et son quatrième adjoint à la mairie, Mohamed Zamou, ont été condamné à trois ans de prison pour corruption et trafic d'influence, par la Cour pénale du tribunal de première instance de Fès.

Zerad, qui était aussi secrétaire régional du PAM de la province d'Al Hoceima, a nié les charges retenues contre lui durant l'enquête. Le parlementaire a plaidé non coupable et a souligné qu'il n’était pas au courant des sommes d'argent saisies par la police dans la voiture de son complice et quatrième adjoint, Mohamed Zamou.

Le tribunal avait entendu deux témoins dans le dossier et en a exclu un,car il le considérait proche de la partie civile. Le PAM pariait sur ledit témoignage pour acquitter son député sauf que le tribunal a exclu son témoignage à cause de ses multiples antécédents judiciaires. Le témoin a été reconnu coupable dans des affaires criminelles et d’autres, liés à un faux témoignage, faux et usage de faux.