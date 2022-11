Abdelouahab Yagoubi, député à l’Assemblée nationale algérienne, a déploré le manque de liaisons aériennes entre l’Espagne, le Maroc et l’Algérie.

« Les Algériens résidant au Maroc et en Espagne éprouvent toujours de grandes difficultés à voyager au pays ! Des vols très rares entre Alger et Barcelone et aucune liaison entre l’Algérie et le Maroc », a d’abord regretté Abdelouahab Yagoubi, député de Paris à l’Assemblée populaire nationale (APN) algérienne, à la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration.

« Il est temps de revoir ces décisions qui font subir une grande injustice à nos concitoyens », a-t-il estimé dans un post Facebook.

En septembre 2021, l’Algérie avait décidé la fermeture « immédiate » de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains.

« Le Haut Conseil de sécurité a décidé de la fermeture immédiate de l’espace aérien à tous les avions civils et militaires, ainsi qu’à ceux immatriculés au Maroc », avait alors annoncé la présidence dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion du Haut Conseil de sécurité, présidée par Abdelmadjid Tebboune.

Cette décision fait suite, selon Alger, à la « poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc ».

Elle intervenait quelques jours après l’annonce par le pays voisin de la rupture de ses relations avec le royaume.