Les projets d’aménagement en cours de mise en œuvre dans la ville côtière de Harhoura, une destination parmi les plus prisées du Royaume, devraient coûter jusqu’à 500 millions de dirhams, a indiqué jeudi le président du conseil communal, Abderrahim Benlaadoul.

Ces projets dont l’achèvement est prévu d’ici fin juin mobiliseront à terme jusqu’à 500 millions de dirhams, un montant qui devrait être revu à la hausse au fur et à mesure de l’avancement des travaux, a précisé M. Benlaadoul dans une déclaration à la MAP.

Ils concernent l’aménagement du Boulevard Amir Moulay Abdellah (route côtière) sur 12 km, a-t-il précisé, expliquant qu’il s’agit notamment de l’élargissement de ce boulevard, la réalisation d’une trémie et la création de parkings. « La ville de Harhoura qui compte neuf plages attire chaque été un flux important d’estivants, d’où la nécessité de décongestionner la circulation durant cette période », a-t-il dit.

Le président de la commune a également mis l’accent sur l’aménagement d’espaces verts et le projet d’assainissement liquide « pour répondre à un besoin urgent en la matière ».

« Grâce à l’engagement de toutes les parties prenantes, dont la préfecture de Skhirat-Temara et la société de développement local, ces projets une fois achevés sont de nature à transformer l’infrastructure locale et ériger la commune en pôle touristique plus attractif », a-t-il poursuivi.

De son côté, le chef du service technique de la commune, Youssef Bouchikhi, a expliqué que le Boulevard Moulay Abdellah sera élargi pour comporter deux à trois voies, ajoutant que la future trémie sera d’une longueur de 250 mètres et aidera à fluidifier la circulation au niveau du carrefour Boulevard Amir Moulay Abdellah/avenue Mohammed VI.

En outre, des parkings sous-sol seront créés au niveau du boulevard précité, dont un grand parking en cours de construction au niveau de l’esplanade de Temara-Plage, avec une capacité de 350 véhicules.

Parallèlement, le programme porte sur des projets relatifs à l’éclairage public de type LED, la création d’espaces verts et la déviation des canaux d’eau potable et d’eau de pluie, outre le dédoublement du pont sur l’autoroute.